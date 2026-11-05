Líder republicano aconselha partido a se preparar para investigações democratas

Steve Scalise enviou carta a aliados orientando que reunam o máximo de documentos e argumentos de defesa

O presidente dos EUA, Donald Trump, chega para discursar em um comício de campanha das eleições de meio de mandato (Brendan Smialowski/AFP)

Os republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos devem se preparar para as investigações da nova maioria democrata e, para isso, precisam reunir o máximo possível de documentos e argumentos de defesa, segundo uma carta enviada nesta quinta-feira (5) pelo líder de sua bancada, Steve Scalise.

"Peço que comecem a fazer um levantamento dos assuntos nos quais preveem que [os democratas] concentrarão seus esforços de fiscalização", advertiu Scalise aos presidentes de todas as comissões da Câmara dos Representantes, em uma carta à qual a AFP teve acesso.

As eleições de meio de mandato de terça-feira deram aos democratas uma ampla maioria nas duas câmaras do Congresso.

A partir de 3 de janeiro, os democratas, que poderão superar 250 cadeiras (de um total de 435) na Câmara dos Representantes, assumirão a presidência de todas as comissões.

A polarização política nos Estados Unidos tem aumentado e, a cada mudança de ciclo político, a maioria no Congresso abre investigações sobre seus antecessores.

Scalise alerta seus correligionários de que os democratas supostamente usarão seus poderes para "perseguir o presidente, sua família e os membros de seu gabinete" e que também "tentarão destruir nossos aliados".

O futuro líder da bancada democrata, Hakeem Jeffries, denunciou após a vitória "a corrupção em larga escala que o país sofreu nas mãos do 'cartel de Trump'".

"Isso vai mudar imediatamente", afirmou, acrescentando que os democratas farão com que "os criminosos prestem contas".

Scalise também recomenda aos republicanos que identifiquem "os funcionários do governo, os programas e as competências, assim como os aliados externos - incluindo parceiros conservadores e líderes empresariais - que provavelmente estarão" na lista de alvos dos democratas.

"Todos vocês serão uma linha de defesa fundamental nesta batalha, e devemos aproveitar ao máximo os dias que nos restam no poder para nos prepararmos para o que está por vir", afirmou o político, reeleito pelo estado da Louisiana.