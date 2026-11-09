Trump alega fraude e coloca em dúvida eleições de meio de mandato dos EUA

Na última semana, com maioria eleita para o Congresso, Democratas impôs derrota ao partido de Trump

Donald Trump, presidente dos EUA (KENT NISHIMURA/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida nesta segunda-feira (9) a legitimidade do resultado das eleições de meio de mandato, nas quais os republicanos perderam a maioria no Congresso.

"Alguém realmente acredita que esta 'Eleição' foi honesta? Como as pesquisas poderiam estar tão erradas?", escreveu no Truth Social.

Trump ainda fez alegações vagas sobre pesquisas, "despejos" de votos e "máquinas" sem fornecer evidências específicas do que isso se referia e se ele acreditava que houve erro ou irregularidade.

Os democratas retomaram ambas as câmaras do Congresso nas eleições da semana passada. Em entrevista ao The New York Times na semana passada, Trump disse que estava "disposto a aceitar os resultados". Até hoje ele não reconhece a derrota que sofreu nas eleições presidenciais de 2020 para Joe Biden e diz que o pleito foi fraudulento, sem apresentar provas.