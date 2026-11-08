Trump afirma que resultado das eleições legislativas é um "gigantesco retrocesso" para os EUA

Presidente americano Donald Trump comentou as eleições de meio de mandato, nas quais seu Partido Republicano perdeu o controle do Congresso

Presidente norte-americano Donald Trump (Foto: Andre Harnik/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

O presidente americano, Donald Trump, disse neste domingo (8) que as eleições de meio de mandato, nas quais seu Partido Republicano perdeu o controle do Congresso, representaram "um gigantesco retrocesso na história" dos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos tiveram um gigantesco retrocesso na História com os resultados da última eleição", publicou Trump em sua rede Truth Social. "Mas não temam, nós voltaremos MAIORES E MAIS FORTES DO QUE NUNCA!", acrescentou, usando suas tradicionais letras maiúsculas para enfatizar a afirmação.