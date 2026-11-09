Deputado republicano apresenta resolução para impeachment contra chefe do Pentágono

Texto se debruça sobre a guerra no Irã, mas também menciona papel de Pete Hegseth na condução de ações militares no Iêmen e na Venezuela

US Defense Secretary Pete Hegseth (L) and US President Donald Trump leave after a press conference during a North Atlantic Treaty Organization (NATO) Heads of State and Government summit in The Hague on June 25, 2025. ( NICOLAS TUCAT / AFP)

O deputado republicano Thomas Massie apresentou nesta segunda-feira, 9, uma moção para forçar uma votação sobre o impeachment do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth.

A medida pressiona seus colegas republicanos a decidirem se devem remover uma das figuras mais proeminentes da administração Trump, após a expressiva derrota eleitoral para o partido nas midterms.

A resolução de impeachment foi apresentada por Massie, um republicano do Kentucky, logo na abertura dos trabalhos da Câmara dos Representantes após as eleições de meio de mandato. O texto concentra-se, em grande parte, na guerra no Irã, mas também faz referência ao papel de Hegseth na condução de ações militares no Iêmen e na Venezuela.

Massie afirmou que as ações do secretário constituem "crimes graves e infrações" e que sua liderança no Pentágono "justifica, portanto, o impeachment".

A votação na Câmara pode ocorrer até o meio da semana, exercendo pressão sobre os republicanos - muitos dos quais atribuíram a derrota eleitoral avassaladora à guerra no Irã -, embora os próximos passos sejam bastante incertos.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, tentou evitar esse desfecho, alertando os parlamentares contra o impeachment do secretário de Defesa em um momento em que os EUA estão envolvidos em ações militares no Oriente Médio.

"Realizar o processo de impeachment de um secretário do gabinete neste momento - especialmente o responsável pela pasta da Defesa em meio a hostilidades no exterior - passaria uma péssima imagem; seria algo terrível, tanto para nossos aliados quanto para nossos inimigos", declarou Johnson, que é republicano, ao abrir a sessão.

"Não recorremos ao impeachment de secretários do gabinete para obter ganhos políticos ou por meio de manobras baratas; é exatamente isso o que está acontecendo aqui, e todos sabem disso."

Espera-se que a maioria dos democratas na Câmara apoie o impeachment de Hegseth. O líder democrata, Hakeem Jeffries, afirmou durante o fim de semana que chegou a hora de o secretário de Defesa deixar o cargo.

Caso a Câmara aprove o impeachment de Hegseth, o processo seguirá para o Senado, onde poderá ocorrer um julgamento. Os republicanos ainda detêm a maioria em ambas as casas, até que o novo Congresso tome posse em janeiro, momento em que os democratas assumirão o controle.

Hegseth classificou pressão por impeachment como 'ruído'

Mais cedo nesta segunda, após proferir um discurso na Escola de Guerra Naval, em Rhode Island, Hegseth minimizou a pressão por um processo de impeachment. “Há muitas pessoas motivadas por questões políticas que podem ter divergências substanciais quanto a políticas públicas; mas, na verdade, o que elas contestam é o sucesso”, disse ele aos repórteres.

"Minha equipe e eu não estamos preocupados com o 'ruído' - foi o que eu disse às tropas também: 'não se preocupem com o ruído'", afirmou.

Ao ser questionado sobre a declaração do vice-presidente JD Vance - que atribuiu as pesadas perdas do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato à guerra contra o Irã -, Hegseth observou que Trump afirmou que agiria da mesma forma novamente, e acrescentou: "Eu concordo".

Hegseth argumentou que a guerra era necessária, pois "alguém precisava confrontar a busca do regime iraniano por uma arma nuclear", acrescentando que "a escolha era entre não fazer nada - esperando que o problema desaparecesse por conta própria - ou tomar uma atitude ousada".

O Irã sustenta, há muito tempo, que seu programa nuclear tem fins pacíficos. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã possui 440,9 kg de urânio enriquecido a um nível de pureza de até 60% - um passo técnico curto, que o separa do nível de 90%, necessário para a fabricação de armas nucleares.

Na noite do domingo, 8, Trump defendeu Hegseth em declarações a repórteres. "Ele é 'culpado' por duas coisas: basicamente, por vencer duas guerras", disse Trump. "Acredito que salvamos o Oriente Médio e Israel. E é extremamente difícil justificar o impeachment de alguém que realizou algo assim."

Cerca de 6 em cada 10 eleitores consideram que os EUA tomaram a "decisão errada" ao realizar uma ação militar contra o Irã, segundo a AP Voter Poll, uma pesquisa que ouviu mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos.

Com a crescente indignação no Congresso, Hegseth tem intensificado sua presença nas redes sociais; na semana passada, ele publicou um vídeo no qual reconhece a ameaça de um processo de impeachment. Ele declarou que tudo não passaria de uma "política de destruição pessoal". Diversos nomeados políticos dentro do Pentágono publicaram imagens de Hegseth acompanhadas pelos dizeres: "Posicione-se. Lute. Defenda a República". A Casa Branca também divulgou um vídeo nas redes sociais que trazia elogios feitos por Trump.