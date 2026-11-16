Termo viralizou por associar um episódio de 'Os Simpsons' a um teste de alertas de emergência dos Estados Unidos

A coincidência da data com um episódio de 'Os Simpsons', exibido em 2023, alimentou as especulações e potencializou as teorias conspiratórias (Divulgação/FOX/20th Television)

A propagação da falsa notícia de que um apagão mundial estaria previsto para ocorrer nesta terça-feira, 17 de novembro, ganhou força nas redes sociais ao relacionar dois assuntos quase inacreditáveis: o termo viralizou por associar um episódio de 'Os Simpsons' a um teste de alertas de emergência dos Estados Unidos.

A previsão, porém, é falsa. Segundo checagem da BBC News Brasil, não há indícios de uma interrupção global no fornecimento de energia.

A Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema) anunciou um teste nacional do Sistema de Alertas de Emergência (EAS) para 17 de novembro, às 14h20, no horário da costa leste americana. O procedimento, divulgado originalmente em setembro, serve para verificar o funcionamento dos canais de comunicação utilizados em situações de emergência, sem previsão de interrupção no fornecimento de energia.

A coincidência da data com um episódio de "Os Simpsons", exibido em 2023, alimentou as especulações e potencializou as teorias conspiratórias. Na animação, a cidade fictícia de Springfield enfrenta um apagão iniciado em 17 de novembro. A história, no entanto, não menciona 2026 nem retrata um evento mundial.

Outro elemento usado para sustentar a notícia falsa são recomendações de governos para que a população mantenha estoques de água, alimentos e outros itens essenciais em casa. Orientações desse tipo foram divulgadas no Brasil, no Reino Unido e no Japão, mas têm caráter preventivo e não estão relacionadas a um possível apagão.

Após a repercussão do boato, as buscas pelo termo "apagão" ganharam relevância nas últimas horas no Google Trends.

No Brasil, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional esclareceu que a recomendação da Defesa Civil para a montagem de kits de emergência com suprimentos para até 72 horas não decorre de qualquer alerta nacional de interrupção de serviços.

As publicações também associaram ataques cibernéticos recentes à possibilidade de um desligamento mundial da internet. Segundo a BBC News Brasil, porém, não há evidências de ligação entre esses episódios ou de um plano coordenado para provocar uma crise global.

Além disso, um apagão em escala mundial seria tecnicamente improvável, já que os sistemas elétricos não operam como uma única rede integrada.