Apagão deixa público no escuro durante abertura da Festa da Pitomba, em Jaboatão, no Grande Recife
O apagão não afetou o palco e as atrações seguiram suas apresentações do primeiro dia da Festa da Pitomba, uma das mais tradicionais de Pernambuco; confira a programação que se estende até segunda (13)
Publicado: 10/04/2026 às 08:28
Apagão atingiu comerciantes e parte do público no primeiro dia da Festa da Pitomba (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Um problema rede elétrica deixou o público e os comerciantes no escuro, na noite desta quinta-feira (9), o primeiro dia da tradicional Festa da Pitomba, em Jaboatão dos Guararapes.
O apagão, no entanto, não atingiu o palco e as atrações artísticas seguiram as suas apresentações.
A Neoenergia Pernambuco informou, por nota oficial, que “a interrupção no fornecimento em parte da festa da pitomba foi motivada por ligações clandestinas realizadas pelos comerciantes durante o dia de ontem, o que danificou o transformador que atende a localidade”.
Segundo companhia, equipes foram enviadas ao local e o fornecimento de energia foi reestabelecido.
A Festa da Pitomba
A Festa da Pitomba está sendo realizada no Parque Nacional Histórico dos Guararapes e chega na sua 369ª edição em 2026.
Além da fruta, a Festa celebra também a padroeira de Jaboatão dos Guararapes, Nossa Senhora dos Prazeres.
A programação de shows, que começou na quinta, se estende até a próxima segunda-feira (13).
Confira as atrações:
Sexta (10)
Xande Estilizado, Letto do Cavaco e convidados (Fabinha Nunes, Netto Pressão e Rafa Pesadão), André Rio, Psirico e Michele Andrade.
Sábado (11)
A Barca Maluka, Banda A Praêra e convidados (Herminho Medeiros, Allisson Príncipe e Condinho), Cíntia Barros, Bia Vila-chan, Loirão e o cantor Raí Saia Rodada.
Domingo (12)
Sambagagem,Telmo Santiago, Gerlane Lopes, Clara Sobral e do cantor Ferrugem.
Segunda-feira (13)
Marcelo Pernambucano, Neto Brayner, D’Virote (Matheus Nocaute), Wallace Sales, Sedutora, Amigas do Brega e Pablo.