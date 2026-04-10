Apagão deixa público no escuro durante abertura da Festa da Pitomba, em Jaboatão, no Grande Recife

O apagão não afetou o palco e as atrações seguiram suas apresentações do primeiro dia da Festa da Pitomba, uma das mais tradicionais de Pernambuco; confira a programação que se estende até segunda (13)

Apagão atingiu comerciantes e parte do público no primeiro dia da Festa da Pitomba (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um problema rede elétrica deixou o público e os comerciantes no escuro, na noite desta quinta-feira (9), o primeiro dia da tradicional Festa da Pitomba, em Jaboatão dos Guararapes.

O apagão, no entanto, não atingiu o palco e as atrações artísticas seguiram as suas apresentações.

A Neoenergia Pernambuco informou, por nota oficial, que “a interrupção no fornecimento em parte da festa da pitomba foi motivada por ligações clandestinas realizadas pelos comerciantes durante o dia de ontem, o que danificou o transformador que atende a localidade”.

Segundo companhia, equipes foram enviadas ao local e o fornecimento de energia foi reestabelecido.

A Festa da Pitomba

A Festa da Pitomba está sendo realizada no Parque Nacional Histórico dos Guararapes e chega na sua 369ª edição em 2026.

Além da fruta, a Festa celebra também a padroeira de Jaboatão dos Guararapes, Nossa Senhora dos Prazeres.

A programação de shows, que começou na quinta, se estende até a próxima segunda-feira (13).

Confira as atrações:

Sexta (10)

Xande Estilizado, Letto do Cavaco e convidados (Fabinha Nunes, Netto Pressão e Rafa Pesadão), André Rio, Psirico e Michele Andrade.

Sábado (11)

A Barca Maluka, Banda A Praêra e convidados (Herminho Medeiros, Allisson Príncipe e Condinho), Cíntia Barros, Bia Vila-chan, Loirão e o cantor Raí Saia Rodada.

Domingo (12)

Sambagagem,Telmo Santiago, Gerlane Lopes, Clara Sobral e do cantor Ferrugem.

Segunda-feira (13)

Marcelo Pernambucano, Neto Brayner, D’Virote (Matheus Nocaute), Wallace Sales, Sedutora, Amigas do Brega e Pablo.