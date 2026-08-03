Cuba enfrenta novo apagão geral após colapso na rede elétrica

A União Elétrica de Cuba (UNE), empresa estatal que gere o fornecimento de energia elétrica do país, anunciou, em uma publicação na rede social X, a ocorrência de uma desconexão total do sistema eletroenergético nacional.

Apagão nas ruas de Havana, capital de Cuba (Foto por YAMIL LAGE / AFP)

O sistema elétrico nacional de Cuba entrou mais uma vez em colapso e o país enfrenta um apagão geral desde o fim da noite de domingo, que atinge 9,6 milhões de habitantes. Este apagão agora acontece após, no mês de julho três outros apagões terem sido registrados no país.

A União Elétrica de Cuba (UNE), empresa estatal que gere o fornecimento de energia elétrica do país, anunciou, em uma publicação na rede social X, a ocorrência de uma desconexão total do sistema eletroenergético nacional.

Horas antes da declaração, a UNE havia reportado problemas provocados por equipamentos danificados, falhas em circuitos e capacidade insuficiente para geração de energia, tendo sido registrada falta de energia na capital e mais 15 cidades.

Cuba enfrenta um bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos desde janeiro deste ano. Especialistas avaliam que a escassez de combustível prejudicou a infraestrutura energética da ilha, que já está obsoleta.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou sujeitar a taxas alfandegárias qualquer país que venda ou forneça petróleo à ilha, o que aumentou a vulnerabilidade do sistema elétrico cubano, impossibilitando, inclusivamente, o uso de geradores.