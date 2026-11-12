Veja o que se sabe sobre o Tiroteio em Washington nesta quinta-feira (12)
De acordo com a emissora CNN, que cita fontes policiais, uma das vítimas foi baleada dentro de uma academia de ginástica e, em seguida, o atirador continuou efetuando disparos na rua
Publicado: 12/11/2026 às 14:39
Polícia de Washington (EUA) revelou informações em coletiva de imprensa. (ANSA/Getty Images via AFP)
Nesta quinta-feira (12), na capital norte-americana, Washington, perto da Casa Branca, diversas pessoas foram atingidas por disparos no bairro de Logan Circle. Segundo a polícia, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas no tiroteio. Dessas, uma está em estado crítico.
"Quatro pessoas foram encontradas com ferimentos por arma de fogo e uma pessoa foi encontrada sem vida no local do tiroteio", relatou a corporação durante coletiva de imprensa.
De acordo com a emissora CNN, que cita fontes policiais, uma das vítimas foi baleada dentro de uma academia de ginástica e, em seguida, o atirador continuou efetuando disparos na rua.
O suspeito morreu após um aparente ferimento de bala autoinfligido, de acordo com veículos de comunicação locais.
A polícia metropolitana pediu à população que evite a área enquanto a investigação prossegue.
* Publicação em atualização