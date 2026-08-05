EUA declaram estado de emergência em Washington devido aos incêndios florestais

As autoridades locais informaram que mais de 65 mil pessoas na região de Spokane precisaram ser retiradas e cerca de 700 estruturas foram queimadas até o momento

As autoridades locais informaram que aproximadamente 700 estruturas foram queimadas em Washington (EUA). (BOMBEIROS DE SPOKANE VALLEY/REPRODUÇÃO.)

O governo norte-americano declarou estado de emergência no noroeste do país para combater os incêndios florestais que assolam Washington, onde milhares de pessoas foram evacuadas e pelo menos 700 estruturas já foram destruídas. A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) prestará apoio aos esforços de resposta, incluindo evacuações, abrigos de emergência, alimentos e água, operações de busca e salvamento entre outros custos.

O governador de Washington, Bob Ferguson, pediu o apoio federal para combater os incêndios, que afetam especialmente Spokane, a segunda maior cidade do Estado, que se encontra rodeada por três focos de incêndio distintos. Ferguson mobilizou membros da Guarda Nacional de Washington para auxiliar na emergência.

As autoridades locais informaram que mais de 65 mil pessoas na região de Spokane precisaram ser retiradas e cerca de 700 estruturas foram queimadas até o momento, mas é estimado que a extensão dos danos seja muito maior por causa dos três incêndios que estão fora de controle.

Os bombeiros não conseguiram ainda conter os três incêndios que rodeiam a área, alimentados por ventos fortes e condições severas de seca.

A polícia de Washington também comunicou que deteve Aaron Farinacci, de 37 anos, que foi visto agindo de modo suspeito próximo do local de um dos incêndios que atingem Spokane antes do seu início. Farinacci é suspeito especificamente do incêndio Old Trails, que começou no último sábado e é um dos treze grandes fogos atualmente deflagrados no Estado.

As autoridades estaduais, além disso, trabalham com as eleições primárias e com o dever de garantir que os eleitores possam exercer o seu direito de voto, mantendo a integridade dos boletins de voto enviados pelo correio.

Os incêndios florestais também afetam o Oregon, estado vizinho de Washington, que tem mais de 30 focos de incêndio ativos. Um deles, o Grasshopper Fire, obrigou à evacuação do sofisticado resort Mt. Hood Meadows.

O Departamento Florestal do Oregon anunciou que foi estabelecido um novo recorde de área queimada por incêndios florestais, com quase 809 mil hectares devastados, superando o recorde anterior de 769.000 hectares, registrado em 2014.

Oregon já registrou mais de 1.300 incêndios florestais somente este ano e é atualmente o estado com o maior número de incêndios ativos no país.