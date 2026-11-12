Jensen Huang, CEO da Nvidia, enfrenta risco de destituição

Jensen Huang comanda a Nvidia desde sua fundação e a transformou na principal desenvolvedora mundial de chips utilizados para treinar e operar modelos de IA

Jensen Huang (I-HWA CHENG/AFP)

O conselho de administração da Nvidia, líder mundial de chips para inteligência artificial (IA), se reuniu para discutir a destituição de seu cofundador e CEO, Jensen Huang, envolvido em um escândalo após a revelação de que manteve um relacionamento extraconjugal com uma mulher acusada de espionagem para a China, informou a imprensa dos Estados Unidos.

A decisão do conselho de administração da Nvidia, que se reuniu na noite de quarta-feira em sua sede em Santa Clara, Califórnia, era uma incógnita ao fim do dia.

O americano-taiwanês Jensen Huang, de 63 anos, comanda a empresa desde sua fundação em 1993 e a transformou na principal desenvolvedora mundial de chips utilizados para treinar e operar modelos de IA.

O grupo, principal beneficiário da corrida do ouro da IA, reinvestiu centenas de bilhões de dólares entre seus próprios clientes e em todo o ecossistema, que acompanha de perto o escândalo, com possíveis consequências em escala mundial.

Não se conhece um possível sucessor designado, caso a destituição de Huang seja concretizada.

A eventual saída do executivo deixaria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem um conselheiro informal próximo no setor de IA.

Trump autorizou, no fim de 2025, a venda para a China dos antigos chips de alto desempenho Nvidia H200 em troca da cessão de 25% das receitas ao Estado, apesar da rivalidade tecnológica entre Washington e Pequim, que motivou a proibição das exportações dos componentes mais avançados.

Jensen Huang, reconhecido por sua jaqueta de couro preta, é uma das vozes mais influentes do setor e defende os modelos de IA chamados abertos, livremente reutilizáveis e modificáveis, inclusive os chineses, ao apontar uma concorrência saudável em relação aos modelos fechados da OpenAI (ChatGPT) e Anthropic (Claude).

Ele se opõe a qualquer nova regulamentação da tecnologia que possa frear seu progresso e à desaceleração do desenvolvimento da tecnologia por motivos de segurança, como defenderam recentemente os executivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) e Elon Musk.

Mais escândalos

O jornal The New York Times informou na quarta-feira que Huang manteve um segundo relacionamento com uma subordinada.

O NYT revelou que existem provas em vídeo de Huang em uma relação com a vice-presidente de Assuntos de Saúde da Nvidia, Kimberly Powell.

A executiva, de 48 anos, é a face pública da Nvidia em seus esforços para expandir a tecnologia de chips para o Ensino Superior e para a área da saúde.

A informação sobre o segundo relacionamento surge depois de Huang ter reconhecido um vínculo com Alice Huang, uma executiva da empresa de centros de dados Megaspeed, com sede em Singapura.

Segundo um memorando dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, Alice Huang, com quem ele não tem parentesco apesar do mesmo sobrenome, era uma agente do Ministério da Segurança do Estado da China. Pequim rejeita as alegações.

A China acusou nesta quinta-feira o governo dos Estados Unidos de utilizar a denúncia de espionagem para justificar o "bloqueio" imposto a Pequim no acesso aos chips mais avançados da Nvidia.

As ações da Nvidia, que perderam um quarto de seu valor em pouco mais de um mês, despencaram na quarta-feira. O grupo perdeu para a Microsoft o posto de segunda empresa de maior valor do mundo. A Apple lidera o ranking.

Em uma mensagem dirigida aos funcionários da Nvidia no domingo, Huang reconheceu um caso amoroso e pediu desculpas à sua família e aos empregados do grupo. "Não fui fiel à minha esposa", afirmou.

A Nvidia abriu uma investigação independente após "relatos recentes de que o fundador e CEO Jensen Huang está no alvo da inteligência estrangeira".