Após escândalo, CEO da Nvidia renuncia a cargos na empresa

Jensen Huang renunciou aos cargos de presidente-executivo (CEO), presidente e integrante do Conselho de Administração da Nvidia

Jensen Huang admitiu relação extraconjugal com ex-executiva de empresa de dados em Singapura. (Divulgação/NVIDIA)

A Nvidia anunciou que Jensen Huang renunciou aos cargos de presidente-executivo (CEO), presidente e integrante do Conselho de Administração da companhia, com efeito imediato. Em comunicado publicado nesta quinta-feira (12), a gigante norte-americana de semicondutores informou que a vice-presidente executiva e diretora financeira (CFO), Colette Kress, assumirá interinamente o comando da empresa.

Kress acumulará as funções de CEO interina e CFO até a escolha de um sucessor permanente. O conselho iniciou um processo de seleção que considerará candidatos internos e externos. A executiva integra a Nvidia desde setembro de 2013 e, anteriormente, trabalhou por quase 25 anos em cargos financeiros de empresas de tecnologia, incluindo Cisco e Microsoft.

A companhia também anunciou a nomeação de Harvey C. Jones como seu primeiro presidente do conselho de administração. Jones possui mais de 30 anos de experiência como empresário, executivo de tecnologia e investidor, incluindo passagens pela liderança da Synopsys.

Segundo ele, a expectativa é de que as operações, os compromissos com clientes e o desenvolvimento de produtos continuem sem interrupções.

Kress, por sua vez, afirmou estar comprometida em dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Huang ao longo de 33 anos. "Continuaremos avançando no trabalho que tornou a Nvidia líder em computação acelerada e inteligência artificial (IA)", declarou.

A Nvidia informou ainda que divulgará os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2027 em 17 de novembro, conforme o cronograma previsto. As ações da companhia despencavam mais de 10% no pré-mercado em Nova York após o anúncio de troca de comando da companhia.

Entenda o caso

A Nvidia abriu uma investigação independente para apurar se Jensen Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

A decisão foi anunciada no domingo (8), em meio ao cenário de escândalo, depois que o executivo admitiu ter sido infiel à mulher e de a mídia internacional apontar que ele manteve um relacionamento com Alice Huang, empresária chinesa que autoridades americanas suspeitam ter sido recrutada por Pequim para obter informações sobre o executivo.