Ao menos oito pessoas morrem em desabamento de edifício em Nova York

Cerca de 250 bombeiros e equipes de resgate foram mobilizados no bairro de Flatbush, no Brooklyn, onde, na quarta-feira (11), um edifício residencial de três andares desabou ao lado de uma obra em construção

Socorristas atendem ocorrência em um prédio que desabou no Brooklyn, em Nova York, em 11 de novembro de 2026 (KENA BETANCUR / AFP)

Pelo menos oito pessoas morreram e 19 ficaram feridas no desabamento de um edifício em Nova York, informaram nesta quinta-feira (12) os bombeiros da cidade, que prosseguiam com as buscas um dia após o colapso.

Cerca de 250 bombeiros e equipes de resgate foram mobilizados no bairro de Flatbush, no Brooklyn, onde, na quarta-feira (11), um edifício residencial de três andares desabou ao lado de uma obra em construção.

Quatro dos feridos estavam em estado crítico, segundo os bombeiros. O balanço anterior era de seis mortos.

Uma testemunha identificada apenas como Anthony disse à PIX11 News que ouviu gritos e um barulho semelhante ao de uma "bomba" quando o edifício desabou.

Outra testemunha, Melissa Orna, contou ao jornal The New York Times: "Todo o edifício começou a tremer e depois simplesmente desabou".

Segundo Ahmed Tigani, responsável pelo Departamento de Edificações da Cidade de Nova York, no momento do desabamento operários faziam escavações na construção ao lado.

Os empreendedores dessa obra tinham autorização para construir um prédio de três andares e buscavam obter uma licença para nove andares.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, elogiou o trabalho das equipes de emergência no local, onde havia "escombros instáveis que precisavam ser contornados e espaços vazios perigosos sob a superfície".