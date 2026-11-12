Em reunião com presidente do Irã, Lula defende abertura do Estreito de Ormuz

Na reunião bilateral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a livre navegação no Estreito de Ormuz

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião bilateral com o presidente da República Islâmica do Irã, Masoud Pezeshkian (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quinta-feira, 12, com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, no âmbito da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

Na reunião bilateral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a livre navegação no Estreito de Ormuz, que tem enfrentado bloqueios iranianos em meio à guerra dos Estados Unidos com o país persa. Segundo comunicado, o petista manifestou preocupação com os efeitos do conflito sobre os preços globais dos combustíveis e alimentos.

Os dois líderes também discutiram os esforços de negociações mediadas por Catar e Paquistão. Lula exortou as partes a buscarem uma solução pacífica e defendeu o uso pacífico e para fins civis da energia nuclear.

Os presidentes trataram ainda da diversificação e ampliação do comércio bilateral, que somou US$ 3 bilhões em 2025. Lula também indicou interesse em ampliar as importações brasileiras de fertilizantes do Irã, de acordo com a nota.

*Os repórteres viajaram a convite do Instituto Clima e Sociedade e da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)