Los Angeles segue NY e dá prefeitura a democrata indiana

Nithya Raman discursa durante um evento de acompanhamento da apuração eleitoral na praça do Greek Theatre, em Los Angeles (Etienne Laurent/AFP)

Nithya Raman, integrante do Conselho Municipal de Los Angeles pouco conhecida e apoiada pelos Socialistas Democráticos da América, derrotou a prefeita Karen Bass, em uma reviravolta que mudará os rumos da segunda maior cidade do país.

Nascida na Índia, a campanha de Raman marcou uma mudança geracional na prefeitura, enquanto os eleitores seguiram o exemplo de Nova York, onde o socialista democrático Zohran Mamdani foi eleito no ano passado. Raman, no entanto, nunca atraiu o mesmo nível de atenção nacional e enfatizou, durante a campanha, sua disposição de divergir do partido progressista em algumas ocasiões.

Em um vídeo, Raman prestou homenagem a Bass e agradeceu aos voluntários de sua campanha. Ela prometeu "construir moradias que as pessoas possam pagar, parques para nossas crianças brincarem, um sistema de transporte que permita às pessoas chegar aonde precisam, uma cidade segura para seus trabalhadores e suas famílias e um governo municipal realmente capaz de cumprir suas promessas".

Bass afirmou, em comunicado, que telefonou para Raman para parabenizá-la pela vitória. "Embora este não seja o resultado que esperávamos, o povo de Los Angeles se pronunciou", disse Bass. "Assumi o compromisso de garantir uma transição tranquila e sem problemas. Fazer esta cidade avançar é o que Los Angeles precisa de todos nós."

Bass se torna a primeira prefeita de Los Angeles em duas décadas a perder uma tentativa de reeleição. Seu primeiro mandato foi prejudicado pelo devastador incêndio de Palisades, que começou quando ela estava fora do país e pegou o corpo de bombeiros despreparado. A destruição deixou muitos eleitores com a convicção de que Bass deveria ser responsabilizada, e ela nunca conseguiu se recuperar.

A ascensão de Raman ocorreu em um ano marcado por divisões entre os democratas em todo o país, com candidatos da ala mais à esquerda desafiando nomes ligados ao establishment do partido.

Raman promete afastar o chefe de polícia, a quem considera excessivamente complacente com as autoridades federais de imigração. Raman classificou como ineficazes os esforços de Bass para reduzir a população em situação de rua. Ela promete adotar uma nova abordagem para enfrentar a crise. Raman também quer ampliar a oferta de moradias para retirar pessoas em situação de rua dos hotéis alugados pela prefeitura para abrigá-las.