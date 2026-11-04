Democrata Aaron Ford vence eleição e será primeiro governador negro em Nevada

Esta foi uma das eleições mais acompanhadas do país, e a vitória de Ford representa um triunfo importante para os esforços dos democratas em ampliar seu controle sobre governos estaduais em Estados decisivos

Ford contou com o apoio de democratas de destaque nacional que estão de olho em possíveis candidaturas presidenciais para 2028 (Divulgação / Partido Democrata dos EUA)

O procurador-geral democrata de Nevada, Aaron Ford, venceu a disputa para governador do Estado. Ele derrotou o atual ocupante do cargo, o republicano Joe Lombardo, e será o primeiro governador negro do Estado.

Esta foi uma das eleições mais acompanhadas do país, e a vitória de Ford representa um triunfo importante para os esforços dos democratas em ampliar seu controle sobre governos estaduais em Estados decisivos. Nevada desempenhará um papel fundamental na próxima eleição presidencial.

Ford concentrou sua campanha na questão do custo de vida, prometendo enfrentar o endividamento estudantil e restringir a expansão de data centers voltados para a inteligência artificial (IA).

Ele descreveu seu oponente como um aliado fiel do ex-presidente e criticou Lombardo por vetar projetos de lei que, segundo Ford, teriam beneficiado os habitantes de Nevada - desde restrições à compra de residências por empresas até a oferta de refeições escolares gratuitas.

Diante da preocupação dos eleitores com os impactos dos centros de dados de IA, Ford prometeu suspender novas isenções fiscais para esses empreendimentos e opor-se a projetos instalados em terras federais em Nevada.

Ele rebateu as críticas feitas pelo governador - que é ex-xerife - de que teria sido leniente com o crime durante seu período como procurador-geral. Ford também refutou as acusações de Lombardo de que suas propostas seriam excessivamente onerosas.

Ford contou com o apoio de democratas de destaque nacional que estão de olho em possíveis candidaturas presidenciais para 2028, incluindo o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a ex-vice-presidente Kamala Harris, que estiveram no Estado para fazer campanha por ele. Trump venceu em Nevada em 2024, com 50,6% dos votos.