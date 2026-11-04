Keisha Lance Bottoms é eleita a primeira governadora negra da história dos Estados Unidos

Eleição da ex-prefeita de Atlanta devolve a Geórgia aos democratas após mais de duas décadas

Bottoms derrotou o republicano Rick Jackson, apoiado por Donald Trump (Divulgação/Keisha Lance Bottoms)

Keisha Lance Bottoms fez história na eleição para o governo da Geórgia. A democrata, que foi prefeita de Atlanta entre 2018 e 2022, tornou-se a primeira mulher negra eleita governadora de um estado americano em quase dois séculos e meio. Ela também é a primeira mulher e a primeira pessoa negra a comandar a Geórgia.

Bottoms derrotou o republicano Rick Jackson, apoiado por Donald Trump, e encerrou uma sequência de mais de duas décadas de governos republicanos na Geórgia. A vitória devolve aos democratas um dos cargos mais importantes de um estado que se transformou em território decisivo nas eleições presidenciais americanas.

A nova governadora ganhou projeção nacional durante seu período à frente de Atlanta e posteriormente integrou a administração do presidente Joe Biden. Sua campanha estadual foi centrada em temas econômicos e sociais, enquanto procurou apresentar a disputa como uma escolha sobre o futuro da Geórgia.