Pela primeira vez, um brasileiro é eleito para a Assembleia Legislativa na Flórida

Felipe Sousa-Lazaballet, nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janiero, será o primeiro brasileiro no Legislativo estadual e também o primeiro imigrante abertamente gay a ocupar o cargo

Felipe será tambémo primeiro imigrante abertamente gay a integrar a legislatura estadual da Flórida (Divulgação/Felipe Sousa-Lazaballet)

Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, entrou para a história política da Flórida nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos (Midterms). Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele foi eleito deputado estadual pelo Distrito 42, na região de Orlando, e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado.

Felipe chegou aos Estados Unidos aos 14 anos e viveu durante cerca de 15 anos em situação migratória irregular. Aos 16, descobriu que sua condição poderia dificultar o acesso à universidade. Mais tarde, estudou relações internacionais no Miami Dade College e passou a atuar na defesa de imigrantes.

Em 2010, participou de uma caminhada de cerca de 1.500 quilômetros entre Miami e Washington para defender a regularização de jovens imigrantes. Posteriormente, foi beneficiado pelo programa DACA, criado durante o governo Barack Obama. Em 2021, tornou-se cidadão americano. Na Flórida, também trabalhou com vítimas do massacre da boate Pulse e comandou uma organização voltada para comunidades imigrantes.

Felipe será também o primeiro imigrante abertamente gay a integrar a legislatura estadual da Flórida e também o primeiro ex-beneficiário do DACA eleito para um Legislativo estadual americano pelo Distrito 42, onde recebeu cerca de 63% dos votos.



