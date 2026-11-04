Quem é James Talarico, candidato democrata que encerrou jejum de décadas no Senado pelo Texas

Talario derrotou o republicano Ken Paxton, procurador-geral do Texas e aliado de Donald Trump. A vitória também representa a primeira conquista democrata em uma eleição estadual no Texas desde 1994

Talarico conquistou uma cadeira em um estado historicamente dominado pelos republicanos (ALEX WONG / AFP)

O democrata James Talarico, de 37 anos, venceu a disputa pelo Senado dos Estados Unidos no Texas e encerrou uma sequência de quase quatro décadas sem que o Partido Democrata elegesse um representante do estado para a Casa. Ele derrotou o republicano Ken Paxton, procurador-geral do Texas e aliado do presidente do país, Donald Trump. A vitória também representa a primeira conquista democrata em uma eleição estadual no Texas desde 1994.

Nascido em Round Rock, nos arredores de Austin, Talarico é formado pela Universidade do Texas em Austin e tem mestrado em políticas educacionais pela Universidade Harvard. Antes de entrar na política, trabalhou como professor de inglês em escolas públicas, incluindo uma escola de ensino fundamental em San Antonio.

A experiência na educação influenciou sua atuação política. Talarico foi eleito para a Câmara dos Representantes do Texas em 2018, aos 29 anos, e construiu sua trajetória com propostas voltadas à educação pública, à saúde e à redução do custo de vida. Entre as iniciativas que ajudou a aprovar estão medidas para limitar o preço da insulina, ampliar o acesso a creches e estabelecer um limite para o número de alunos por turma na pré-escola.

As buscas pelo termo "James Talarico" ganharam relevância nas últimas horas no Google Trends.

O democrata também se apresenta como crítico da influência de grandes doadores e empresas sobre a política americana. Durante a campanha ao Senado, defendeu a redução dos custos para as famílias e usou o discurso contra a corrupção para atacar a trajetória de seu adversário.

A religião é outro aspecto de sua atuação pública. Estudante de um seminário presbiteriano, Talarico se identifica como cristão progressista e critica o nacionalismo cristão, além de defender a separação entre Igreja e Estado. Suas declarações sobre fé e política ganharam projeção durante a campanha, em um estado de forte tradição conservadora e religiosa.

A disputa foi uma das mais caras do ciclo eleitoral de 2026. Paxton recebeu o apoio de Trump depois de vencer a primária republicana contra o senador John Cornyn, que ocupava a cadeira desde 2002. A candidatura do procurador-geral foi marcada por controvérsias, incluindo um processo de impeachment aberto pela Câmara estadual em 2023, do qual foi absolvido pelo Senado do Texas.

Com a vitória, Talarico conquista uma cadeira em um estado historicamente dominado pelos republicanos e interrompe uma sequência de décadas sem vitórias de democratas em disputas pelo Senado no Texas.