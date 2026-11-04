Nas eleições nos EUA, tsunami democrata tira de Trump controle da Câmara e do Senado

Partido Democrata retomou, nesta quarta-feira (4), o controle da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump (JIM WATSON/AFP)

O Partido Democrata retomou nesta quarta-feira, 4, o controle da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos, em uma derrota arrasadora para o presidente norte-americano, Donald Trump.

Até o início da madrugada desta quarta-feira, os democratas tinham derrotado senadores republicanos no Texas, Carolinas do Sul e do Norte, Ohio, Minnesota, Iowa e Kansas.

Além disso, reelegeram senadores na Geórgia, Virgínia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachussetts, New Hampshire, Colorado, Illinois, Novo México e Oregon.

Com isso, contando os senadores que ainda estão no meio do mandato, chegaram à 52 senadores, um a mais que a maioria necessária para comandar a Casa.

Os democratas ainda têm chance de vencer no Alasca, o que elevaria essa maioria para 55 senadores.

Controle da Câmara

Na Câmara, os democratas tinham virado, até o início da madrugada, 10 assentos, sete a mais que o necessário para a maioria.

Até meados da manhã, os democratas tinham garantidos 228 assentos na Câmara contra 139 dos republicanos.

Com o avanço da apuração na costa oeste, sobretudo na Califórnia e o avanço dos resultados democratas no resto do país, é improvável que os republicanos revertam a situação.

Uma projeção da rede de TV NBC estima a bancada democrata em 255 deputados contra 180.

Simbolismos nas eleições para governadores

A oposição também obteve vitórias importantes nas eleições para governador, com vitórias de muito simbolismo no Texas, New Hampshire e na Geórgia.

O Texas terá a primeira governadora latina, com Gina Hinojosa.

A Geórgia terá a primeira governadora negra, com Keisha Bottoms.

E New Hampshire elegeu o primeiro governador gay da história dos EUA, com Chris Pappas.

'Não me arrependo de nada', diz Trump

O presidente Trump disse, na noite de terça-feira, que estava "absolutamente disposto" a aceitar os resultados das eleições de meio de mandato e preparado para trabalhar com os democratas.

"Estamos, sabe, ansiosos para trabalhar com eles", afirmou ele em uma entrevista por telefone ao The New York Times. "Provavelmente chegaremos a um entendimento."

Trump atribuiu as derrotas republicanas ao fato de ele não estar na disputa e classificou sua decisão de entrar em guerra contra o Irã como uma "decisão muito sensata".

Ele declarou não ter arrependimentos por ter apoiado candidatos como a senadora Darline Graham - republicana da Carolina do Sul - e Ken Paxton, procurador-geral republicano do Texas; ambos foram derrotados em suas respectivas disputas eleitorais.

Ele insistiu que não se arrependia de nada em relação aos dois primeiros anos de seu segundo mandato, apesar das derrotas generalizadas dos republicanos. "Considero este o período de dois anos mais bem-sucedido na história de qualquer presidente", afirmou.