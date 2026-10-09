Juíza sul-africana Navanethem "Navi" Pillay vence o Prêmio Nobel da Paz

Aos 85 anos, Navi Pillay presidiu, entre outros órgãos, a comissão independente de investigação da Organização das Nações Unidas (ONU) que acusou Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza

Navanethem 'Navi' Pillay é vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2026. (Fabrice Coffrini/AFP)

O Prêmio Nobel da Paz de 2026 foi concedido nesta sexta-feira (9) à jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay, renomada defensora do direito internacional e dos direitos humanos, anunciou o Comitê Norueguês do Nobel.

"A laureada deste ano desempenhou um papel fundamental para garantir que crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídios sejam levados à justiça", declarou Jorgen Watne Frydnes, presidente do Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo.

Aos 85 anos, Navi Pillay presidiu, entre outros órgãos, a comissão independente de investigação da Organização das Nações Unidas (ONU) que acusou Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza.

Atualmente, a jurista atua na Corte Internacional de Justiça (CIJ) no caso em que Mianmar é acusado de genocídio contra a minoria rohingya.