ONU pede que todas as redes sociais adotem design seguro para crianças

Na quarta-feira (26), a Meta concordou em pagar até US$ 16,7 bilhões a uma coalizão de estados americanos e implementar restrições em suas plataformas

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu um design seguro para o público infantil (Marecelo Casall/Agência Brasil)

A ONU pediu, nesta quinta-feira (27), que toda a indústria de redes sociais adote um design adequado para crianças, após a gigante da tecnologia Meta concordar em implementar restrições ao uso do Facebook e do Instagram por menores em alguns estados dos Estados Unidos.

Segundo um documento judicial divulgado na quarta-feira (26), a Meta concordou em pagar até US$ 16,7 bilhões (R$ 86,2 bilhões) a uma coalizão de estados americanos e implementar as restrições, encerrando um processo histórico na Califórnia.

O acordo resolveu ações judiciais movidas por 29 estados, que acusavam a Meta de projetar deliberadamente suas plataformas para criar dependência entre jovens usuários, enganar o público sobre os riscos e coletar ilegalmente dados de crianças menores de 13 anos.

Inicialmente, 51 estados e territórios, além de Washington, haviam chegado a um acordo com a Meta. O Texas firmou um acordo separado com a empresa, elevando o pagamento total para aproximadamente US$ 18 bilhões (R$ 92 bilhões).

"As crianças não deveriam ter que esperar que um processo seja aberto para estarem seguras na internet", disse o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, no X.

"As mudanças de design que a Meta concordou em implementar em seus aplicativos de rede social estão alinhadas com o que meu escritório vem defendendo. Mas ainda não chegamos lá. O design seguro precisa ser aplicado em todo o setor. Os governos precisam tomar medidas mais enérgicas em vez de esperar que os tribunais e as empresas o façam", enfatizou.