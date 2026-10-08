Diante das eleições legislativas dos EUA, Trump afirma ter 'conversas produtivas' com Irã

Partido do republicano corre risco de perder o controle do Congresso; pesquisas apontam insatisfação dos eleitores com alta dos combustíveis

"Teóricos da conspiração, traidores e vazadores, tomem cuidado", declarou Trump (ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Na iminência das eleições legislativas dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira (8) que descarta atacar o Irã antes do dia 3 de novembro, data do pleito eleitorial. O republicando afirmou agora que Washington mantém "conversas produtivas" com Teerã.

"Quero deixar claro a todos que (...) não atacaremos o Irã em nenhum momento antes das eleições de meio de mandato", escreveu em sua plataforma Truth Social. "Temos conversas produtivas com a República Islâmica do Irã", acrescentou, sem dar detalhes.

A alta nos preços dos combustíveis tem sido impulsionada pelas tensões persistentes no Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o comércio mundial de petróleo, assim como pelas hostilidades entre os houthis do Iêmen e a Arábia Saudita.

Pesquisas indicam que os eleitores norte-americanos estão profundamente insatisfeitos com o aumento dos preços dos combustíveis.

O conflito no Oriente Médio começou com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro. Nas eleições legislativas de meio de mandato, o Partido Republicano de Trump corre o risco de perder o controle do Congresso.