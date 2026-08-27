Tesouro da Idade do Bronze é roubado de museu espanhol

De acordo com o museu, artefato roubado é a mais importante coleção de utensílios de mesa de ouro da Idade do Bronze

O Tesouro de Villena é uma coleção de cerca de cinquenta peças de ouro, prata e ferro, datadas de 1000 a.C (Flickr @garcajulio)

O Tesouro de Villena, uma coleção de peças de ouro da Idade do Bronze considerada uma das mais valiosas da Europa, foi quase totalmente roubado nesta quinta-feira (27) de um museu na cidade de Villena, no sudeste da Espanha, informou a Prefeitura.

"O alarme do Museu de Villena disparou por volta das 5h20 da manhã", e "às 5h24" os ladrões já haviam deixado o prédio, disse um porta-voz da Prefeitura de Villena à AFP, confirmando o roubo "super rápido e super profissional".

Os ladrões estavam em vários veículos e aparentemente entraram no museu "por uma janela", explicou o subdelegado do governo espanhol em Alicante, Manuel Pineda.

"Eles levaram grande parte do tesouro", deixando apenas algumas peças, confirmou o prefeito de Villena, Fulgencio Cerdán, a repórteres.

"Estamos absolutamente devastados, estou até tremendo. Para nós, de Villena, isso é de partir o coração; faz parte da nossa herança, da nossa riqueza", disse Cerdán, com a voz embargada.

O Tesouro de Villena, exposto no pequeno museu desta cidade na província de Alicante, na região de Valência, é uma coleção de cerca de cinquenta peças, principalmente de ouro, mas também de prata e ferro, que datam de cerca do ano 1000 a.C.

Inclui 29 braceletes, 11 tigelas, três garrafas e outras peças diversas.

"Segundo pesquisas especializadas, é a mais importante coleção de utensílios de mesa de ouro da Idade do Bronze, junto com os tesouros dos túmulos reais de Micenas, na Grécia", afirma o museu em seu site.

O valor histórico das peças é incalculável, mas só o ouro vale aproximadamente 1,7 milhão de euros (10,2 milhões de reais), segundo o prefeito.