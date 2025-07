Visitante come banana de arte de milhões de dólares em museu francês

Um visitante do museu Pompidou, em Metz, no leste da França, comeu uma banana presa na parede do artista italiano Maurizio Cattelan

Criação do artista italiano Maurizio Cattelan ( AFP)

Um visitante do museu Pompidou, em Metz, no leste da França, comeu, no último dia 12 /7, uma banana presa na parede como parte de “Comedian” (Comediante), criação do artista italiano Maurizio Cattelan vendida por US$ 6,2 milhões no ano passado, de acordo com o jornal “Le Monde”.

“A equipe de segurança interveio rápida e calmamente”, informou o museu Pompidou. A obra foi “reinstalada em minutos”, acrescentou. “Como a fruta é perecível, ela é substituída regularmente de acordo com as instruções do artista.”

Cattelan disse ter se decepcionado porque a pessoa não comeu a casca e a fita. O artista observou que o visitante confundiu a fruta com a obra de arte. “Em vez de comer a banana com casca e fita adesiva, o visitante simplesmente consumiu a fruta”.

