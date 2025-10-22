Museu do Louvre reabre após roubo de jóias avaliadas em quase 90 milhões de euros
As joias roubadas no Louvre no último domingo pertencem ao acervo da antiga coroa francesa
Publicado: 22/10/2025 às 12:27
Visitantes fazem fila em frente à Pirâmide do Louvre, projetada pelo arquiteto sino-americano Ieoh Ming Pei, com o Museu do Louvre ao fundo, em Paris, em 22 de outubro de 2025. ( AFP)
Nesta quarta-feira (22), o Museu do Louvre, em Paris, reabriu as portas aos visitantes depois do roubo realizado no último domingo de oito jóias históricas e que causou um prejuízo estimado em 88 milhões de euros. Entretanto, a Galeria Apollo, onde aconteceu o assalto permanece fechada.
A procuradora de Paris, Laure Beccuau, apelou aos assaltantes para não destruírem as peças, destacando que não lucrariam se tivessem a péssima ideia de derreter as jóias. “Os prejuízos foram avaliados pelo curador do Louvre em 88 milhões de euros, apenas pelo seu valor financeiro, o que é considerável, porém não tem comparação com as perdas históricas e patrimoniais envolvidas”, afirmou.
As joias roubadas pertencem ao acervo da antiga coroa francesa, incluindo a tiara da imperatriz Eugênia, de 1.354 diamantes, 1.136 rosas e 56 esmeraldas, criada pelo ourives Alexandre-Gabriel Lemonnier por ocasião da Exposição Universal de 1855. Mas, os ladrões acabaram a deixando cair e esta peça foi recuperada.
Segundo as autoridades, quatro pessoas estiveram diretamente envolvidas no assalto e podem ter contado com várias equipes de apoio. A investigação está sendo conduzida pela Jurisdição Especializada Inter-regional de Paris e mobiliza cerca de 100 investigadores.
Já Beccuau ainda revelou que as impressões digitais recolhidas no local estão sendo analisadas e devem permitir identificar os autores do roubo. As autoridades também não excluem a hipótese de cumplicidade interna.
O assalto ao museu mais visitado do mundo provocou uma polêmica política no país sobre a segurança das instituições culturais da França. A Ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, classificou que se trata de um assalto de valor patrimonial inestimável. Enquanto o presidente francês Emmanuel Macron prometeu que as jóias serão encontradas e os ladrões levados à justiça. “Tudo está sendo feito, em todos os lugares, para alcançar esse objetivo, sob a liderança do Ministério Público de Paris. O projeto Louvre Nouvelle Renaissance, que lançamos em janeiro, prevê maior segurança. Ele garantirá a preservação e a proteção do que constitui a nossa memória e a nossa cultura", disse Macron.