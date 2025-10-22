Museu do Louvre reabre após roubo de jóias avaliadas em quase 90 milhões de euros

Visitantes fazem fila em frente à Pirâmide do Louvre, projetada pelo arquiteto sino-americano Ieoh Ming Pei, com o Museu do Louvre ao fundo, em Paris, em 22 de outubro de 2025. ( AFP)

Nesta quarta-feira (22), o Museu do Louvre, em Paris, reabriu as portas aos visitantes depois do roubo realizado no último domingo de oito jóias históricas e que causou um prejuízo estimado em 88 milhões de euros. Entretanto, a Galeria Apollo, onde aconteceu o assalto permanece fechada.

A procuradora de Paris, Laure Beccuau, apelou aos assaltantes para não destruírem as peças, destacando que não lucrariam se tivessem a péssima ideia de derreter as jóias. “Os prejuízos foram avaliados pelo curador do Louvre em 88 milhões de euros, apenas pelo seu valor financeiro, o que é considerável, porém não tem comparação com as perdas históricas e patrimoniais envolvidas”, afirmou.

As joias roubadas pertencem ao acervo da antiga coroa francesa, incluindo a tiara da imperatriz Eugênia, de 1.354 diamantes, 1.136 rosas e 56 esmeraldas, criada pelo ourives Alexandre-Gabriel Lemonnier por ocasião da Exposição Universal de 1855. Mas, os ladrões acabaram a deixando cair e esta peça foi recuperada.

Segundo as autoridades, quatro pessoas estiveram diretamente envolvidas no assalto e podem ter contado com várias equipes de apoio. A investigação está sendo conduzida pela Jurisdição Especializada Inter-regional de Paris e mobiliza cerca de 100 investigadores.

Já Beccuau ainda revelou que as impressões digitais recolhidas no local estão sendo analisadas e devem permitir identificar os autores do roubo. As autoridades também não excluem a hipótese de cumplicidade interna.

O assalto ao museu mais visitado do mundo provocou uma polêmica política no país sobre a segurança das instituições culturais da França. A Ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, classificou que se trata de um assalto de valor patrimonial inestimável. Enquanto o presidente francês Emmanuel Macron prometeu que as jóias serão encontradas e os ladrões levados à justiça. “Tudo está sendo feito, em todos os lugares, para alcançar esse objetivo, sob a liderança do Ministério Público de Paris. O projeto Louvre Nouvelle Renaissance, que lançamos em janeiro, prevê maior segurança. Ele garantirá a preservação e a proteção do que constitui a nossa memória e a nossa cultura", disse Macron.