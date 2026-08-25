EUA emite alerta de segurança para cidade mexicana por ameaça de cartéis do narcotráfico

Alerta após uma operação de forças federais mexicanas e de Washington contra um grupo local ligado ao cartel de Sinaloa; México diz não ter identificado riscos específicos ou iminentes

Veículo incendiado em fevereiro, durante onda de violência em Acatlan de Juarez, no México (ULISES RUIZ / AFP)

Um alerta de segurança foi lançado nesta terça-feira (25) para a cidade fronteiriça mexicana de Mexicali, informou o consulado americano, embora autoridades do México não tenham confirmado sinais de risco naquela região.

O alerta foi emitido pelo governo dos Estados Unidos, após uma operação de forças federais mexicanas e de Washington contra um grupo local ligado ao cartel de Sinaloa, durante a qual 120 kg de fentanil foram apreendidos dias atrás.

"Autoridades mexicanas não identificaram elementos que confirmem um risco específico ou iminente para a população", informou a Secretaria de Segurança do México.

A presidente do país, Claudia Sheinbaum, informou que houve "um alerta sobre a possibilidade de um grupo criminoso no local", e explicou que o governo americano o emitiu com base em "informações de suas próprias agências". A possível ameaça "não estava confirmada", acrescentou.

Inicialmente, o consulado dos Estados Unidos na vizinha Tijuana anunciou, no X, a suspensão de todas as suas atividades em Mexicali, capital do estado de Baja California, e pediu que os cidadãos americanos adotem medidas de precaução neste local.

"Estamos alertando os cidadãos dos Estados Unidos sobre esta ameaça potencial", diz a mensagem.

A governadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, informou em sua conta no X que reforçou a segurança no estado e a "patrulha e vigilância".

Segundo estatísticas oficiais, Baja California está entre os cinco estados mais violentos do país, devido à presença de quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas. As cidades fronteiriças Mexicali e Tijuana são zonas-chave no trânsito de drogas para os Estados Unidos.

A apreensão recente de fentanil foi feita em colaboração com a DEA, cujo diretor, Terrance Cole, comemorou a cooperação com o secretário mexicano de Segurança, Omar García Harfuch.

O governo mexicano insiste que a relação com os Estados Unidos não deve ser de interferência e seu apoio deve se limitar à colaboração com informação.