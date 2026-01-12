Sheinbaum aborda 'segurança com respeito às soberanias' em ligação com Trump

A presidente do México conversou por telefone com seu homólogo americano após as recentes pressões dele contra o país latino-americano

A presidente do México, Claudia Sheinbaum ( Alfredo ESTRELLA / AFP)

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, e abordou "a segurança com respeito às nossas soberanias", após as recentes pressões do magnata contra o país latino-americano.

A ligação ocorreu depois de Trump ameaçar, na quinta-feira (8), "atacar por terra" os cartéis de drogas, após a derrubada em 3 de janeiro do presidente venezuelano Nicolás Maduro em meio a bombardeios.

"Tratamos de diferentes temas, entre eles a segurança com respeito às nossas soberanias, a redução do tráfico de drogas, o comércio e os investimentos", escreveu a presidente na rede social X.

"A colaboração e a cooperação em um marco de respeito mútuo sempre produzem resultados", acrescentou.

Na sexta-feira, Sheinbaum afirmou que seu governo buscaria uma maior coordenação com Washington após as recentes ameaças de Trump.

O presidente dos EUA alertou na quinta-feira passada que ataques terrestres contra os cartéis de drogas eram iminentes, após operações marítimas no Pacífico e no Mar do Caribe nos últimos meses, sem especificar onde ocorreriam ou fornecer mais detalhes.

"Vamos começar a atacar os cartéis em terra agora. Os cartéis controlam o México", disse Trump em entrevista à Fox News.

O México fortaleceu a cooperação com os Estados Unidos na fronteira e extraditou dezenas de chefões do narcotráfico para o país vizinho em 2025, mas a presidente Claudia Sheinbaum afirmou repetidamente que não deseja nenhum tipo de intervenção militar em seu país.