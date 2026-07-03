Jornalista sequestrada é encontrada morta no México

Roxana Guzmán dirigia um veículo de comunicação em Veracruz, um dos estados que registra mais crimes contra jornalistas no México

Sequestro de Roxana Guzmán foi registrado em vídeo assustador (Reprodução/Redes sociais)

As autoridades mexicanas informaram, nesta sexta-feira (3), que encontraram o corpo de uma jornalista sequestrada por dois homens armados no início de junho.

O sequestro de Roxana Guzmán em sua casa foi registrado em um vídeo assustador. Seus restos mortais foram encontrados dias atrás em uma casa e identificados, informou a Procuradoria do Estado de Veracruz em um comunicado.

Guzmán dirigia um veículo digital em Veracruz, um dos estados que registra mais crimes contra jornalistas no México. O veícula publica no Facebook notícias e denúncias de Nanchital, uma comunidade de cerca de 30 mil habitantes.

O vídeo de 35 segundos mostrava um primeiro homem com uma marreta, com a qual golpeava a porta; em seguida, outro aparecia armado com um fuzil e terminava de arrombá-la a pontapés. Assim que entram, a gravação acaba.

Oito pessoas foram presas pelo crime de homicídio, incluindo quatro homens que atuavam como policiais municipais na época do crime, acrescentou a Procuradoria.

Os policiais "forneciam recursos, comida e apoio logístico ao grupo criminoso" que sequestrou a jornalista, segundo a investigação. Outros dois jornalistas já haviam sido assassinados este ano naquela região.

O México é um dos países mais perigosos para jornalistas, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), que registrou mais de 150 jornalistas assassinados desde 1994.