Trump diz que começará a atacar cartéis de drogas no México

Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as forças armadas norte-americanas vão agora atacar os cartéis de droga no México, com operações terrestres no território. Mas, não especificou a data e o planejamento da ofensiva por terra no país vizinho.

Além disso, não está claro se Trump teria a autorização do Congresso para realizar os ataques. A Constituição dos EUA concede ao Congresso autoridade para declarar guerra, apesar de que presidentes tenham historicamente lançado operações militares sem declarações formais.

“Os cartéis estão governando o México", afirmou em uma entrevista ao canal Fox News, assinalando uma expansão considerável do envolvimento militar dos EUA na região após a captura do líder Venezuela.

As duas organizações criminosas mais poderosas do México, o Cartel de Sinaloa e o Cartel de Jalisco Nova Geração, controlam vastas áreas no país e ambos estão enfrentam uma disputa violenta que já matou mais de 30 mil pessoas somente no ano passado.

No inicio de 2025, Trump classificou seis cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras, uma medida que o México condenou por ameaçar a sua soberania e justificar potencialmente uma intervenção militar.

No entanto, qualquer operação militar no território mexicano sem o consentimento do governo do México violaria o direito internacional e representaria um ataque sem precedentes a um aliado de Washington e um importante parceiro comercial.

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum já se opôs a ação, rejeitando totalmente uma presença militar norte-americana em seu país. Sheinbaum, inclusive, também propôs reformas constitucionais para reforçar as proteções contra operações estrangeiras não autorizadas. “As Américas não pertencem a qualquer nação”, declarou essa semana.

Enquanto isso, Trump confirmou que pressionou Sheinbaum a permitir o envio de tropas norte-americanas contra os cartéis mexicanos, uma oferta que, segundo ele, já foi recusada anteriormente pela líder mexicana.

De acordo com dados dos Estados Unidos, as overdoses de fentanil e outros opiáceos sintéticos causaram mais de 100 mil mortes por ano no país desde 2021 e os cartéis mexicanos produzem a maior parte das substancias. Trump designou a droga como uma arma de destruição em massa da população norte-americana em dezembro de 2025.