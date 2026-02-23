México suspende aulas por conta da onda de violência após morte de narcotraficante

O Ministro da Defesa do México, Ricardo Trevilla Trejo, discursa ao lado da Presidente Claudia Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa diária no Palácio Nacional, na Cidade do México, em 23 de fevereiro de 2026 ( AFP)

Ao menos oito Estados do México suspenderam as aulas nas escolas por conta da onda de violência após a morte do poderoso líder do Cartel Jalisco Nova Geração. O país permanece em estado de alerta nesta segunda-feira, 23.

Além do fechamento de escolas, o Poder Judiciário anunciou que os juízes podem manter os tribunais fechados se considerarem necessário. Diante do cenário de violência, três partidas de futebol foram suspensas no domingo, 22. O Departamento de Estado americano instou, inclusive, seus cidadãos no México a buscarem abrigo.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", era o chefe de uma das redes criminosas de crescimento mais rápido no México, notória pelo tráfico de fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos e por orquestrar ataques ousados contra autoridades governamentais que a desafiavam.

Ele foi morto durante um tiroteio em Jalisco, enquanto o exército mexicano tentava capturá-lo. Membros do cartel responderam com violência em todo o país, bloqueando estradas e incendiando veículos.

A presidente Claudia Sheinbaum pediu calma e as autoridades anunciaram no fim do domingo que tinham removido a maioria dos mais de 250 bloqueios de estradas feitos por cartéis em 20 estados.

A Casa Branca confirmou que os EUA forneceram apoio de inteligência à operação para capturar o líder do cartel e elogiou o exército mexicano por deter um homem que era um dos criminosos mais procurados em ambos os países.

Guadalajara, capital do Estado de Jalisco e segunda maior cidade do México, ficou praticamente paralisada no domingo, com moradores amedrontados permanecendo em casa.

As autoridades de Jalisco, Michoacán e Guanajuato relataram pelo menos outras 14 mortes no domingo, incluindo sete membros da Guarda Nacional.

O presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu que o México faça mais para combater o contrabando da droga fentanil, frequentemente letal, ameaçando impor mais tarifas ou tomar medidas militares unilaterais caso o país não apresente resultados.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou via X que o governo dos EUA forneceu apoio de inteligência para a operação. "'El Mencho' era um alvo prioritário para os governos mexicano e americano, sendo um dos principais traficantes de fentanil em nosso país", escreveu ela. Ela elogiou as Forças Armadas do México pelo trabalho realizado.

O Departamento de Estado dos EUA ofereceu uma recompensa de até US$ 15 milhões de dólares por informações que levassem à prisão de El Mencho. O Cartel Jalisco Nova Geração é uma das organizações criminosas mais poderosas e de crescimento mais rápido do México, tendo começado a operar por volta de 2009. (Com agências internacionais)

