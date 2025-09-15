  Fentanil é apreendido pela primeira vez em Pernambuco; PF prende mulher em flagrante com encomenda

A droga é um opioide sintético, semelhante à morfina, porém com efeito analgésico 50 a 10 vezes mais potente do que esse remédio. Operação aconteceu no Janga, em Paulista, no Grande Recife

Frascos de fentanil foram apreendidos pela primeira vez (PF-PE)

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam, pela primeira vez na história, uma encomenda de fentanil em Pernambuco.

A droga é um opioidesintético, semelhante à morfina, porém com efeito analgésico 50 a 10 vezes mais potente do que esse remédio.

O fentanil é normalmenteindicado para aliviar a dor crônica, dor muito forte ou para ser usado como complemento de uma anestesia geral ou local.

Nas ruas, é uma droga forte, que provou um grande problema de saúde pública os Estados Unidos (EUA).

Segundo a Polícia Federal, 20 frascos de fentanil foram apreendidos com uma mulher, no Janga, em Paulista, no Grande Recife.

A suspeita tem 20 anos, está desempregada e é de Paudalho, na Zona da Mata Norte. Ela não tinha passagens anteriores pela polícia, segundo a PF.

Como foi

A prisão ocorreu durante uma operação de vigilância relacionada ao combate ao tráfico interestadual de entorpecentes.

As investigações apontaram que uma encomenda possivelmente contendo substâncias ilícitas seria entregue no Janga.

Além dos 20 frascos de Fentanil, foram apreendidos ácido bórico e éter, insumos químicos utilizados no preparo de drogas.

Perigo

Por meio de nota, a PF disse que oi apreendido um celular que estava na posse da investigada que poderá ajudar a identificar os demais envolvidos.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em Recife/PE, onde foi autuada pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

As penas variam de 5 a 10 anos de reclusão.

Após os procedimentos de praxe, ela foi submetida a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e apresentada à audiência de custódia.

Entenda a o perigo do fentanil

O Fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína, o fentanil é um opioide sintético (composto químico psicoativo que produz efeitos semelhantes aos do ópio).

No entanto, quando usada de forma recreativa, fora do contexto médico, essa poderosa droga pode ser mortal. É possível que a substância seja traficada para intensificar o efeito de drogas como ecstasy e cocaína.

O Fentanil foi introduzido na década de 1960, em suas diversas formas (comprimidos, adesivos, injeções etc.), é usado como anestésico e para aliviar as dores agudas de uma cirurgia ou um problema de saúde com dores crônicas.

Uma vez que o fentanil entra no cérebro, ele facilita a liberação de dopamina, anulando a dor, dando ao usuário um disparo da sensação de prazer, de calma e a redução da ansiedade. Essa sensação é o que torna o fentanil tão viciante.

Um dos efeitos constatados é que a droga faz com que a pessoa pare de respirar e morra quando a oxigenação se reduz perigosamente no corpo, antes mesmo das pessoas se deem conta de alguma alteração.