Rússia assume o controle de mais duas localidades no leste da Ucrânia
Ministério da Defesa russo diz que Andreevskaya, em Donetsk, e Novosoloshino, em Zaporiyia, foram "libertadas"
Publicado: 17/08/2026 às 10:33
Vladimir Putin (Alexander Kryazhev/POOL/AFP)
As autoridades russas informaram nesta segunda-feira (17) que suas tropas tomaram mais duas localidades nas províncias ucranianas de Donetsk e Zaporizhia, no leste do país, no âmbito da invasão iniciada em fevereiro de 2022 por ordem do presidente russo, Vladimir Putin.
O Ministério da Defesa da Rússia indicou em um comunicado que as tropas conseguiram "libertar" as localidades de Andreevskaya, em Donetsk, e Novosoloshino, em Zaporiyia. "As ações decisivas das unidades do grupo Centro e Leste resultaram na libertação dessas localidades", afirma o texto.
A Rússia anunciou, nos últimos meses, avanços territoriais no leste da Ucrânia, especialmente em Donetsk, uma província que - juntamente com Lugansk, ambas na região do Donbass - já era palco de um conflito desde 2014 entre separatistas pró-russos e as forças governamentais da Ucrânia.
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