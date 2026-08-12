Putin ameaça retaliar apreensões de navios comerciais "fantasmas" pelo Ocidente

"Não é nada além de pirataria e roubo", disse Putin. "Se isso acontecer, seremos obrigados a responder na mesma moeda."

O presidente russo, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel/Ria-Novosti/AFP Photo ()

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou nesta quarta-feira (12) retaliar a apreensão, pelo Ocidente, de embarcações comerciais ligadas ao país, classificando a medida como "pirataria".

Durante visita a um navio de guerra russo que participava de um exercício naval no Pacífico, Putin afirmou que as detenções de navios vinculados à Rússia violam o direito marítimo internacional.

"Não é nada além de pirataria e roubo", disse Putin. "Se isso acontecer, seremos obrigados a responder na mesma moeda."

Ele acrescentou que a resposta russa não necessariamente ocorrerá nas mesmas águas em que os navios foram apreendidos, observando que Moscou pode retaliar "em qualquer área que considerarmos necessária e apropriada", inclusive no Pacífico.

O comandante da Frota do Pacífico, almirante Viktor Liina, informou a Putin que a Marinha está pronta para iniciar inspeções de navios comerciais que atendem as chamadas "nações hostis".

Acredita-se que a Rússia esteja usando uma frota de centenas de embarcações para driblar sanções internacionais impostas após o envio de tropas à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

França e Reino Unido detiveram petroleiros suspeitos de integrar a chamada "frota fantasma" russa, usada para transportar petróleo em violação às sanções internacionais. A União Europeia sancionou centenas de navios dessa "frota fantasma".

A Rússia, por sua vez, começou recentemente a deslocar navios de guerra para escoltar suas embarcações comerciais.