Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam 18 mortos

Doze pessoas morreram e 39 ficaram feridas em um ataque ucraniano com drones contra a República do Tartaristão, no centro da Rússia, informaram as autoridades locais

Ao menos 18 pessoas morreram em ataques entre Rússia e Ucrânia (Foto por DARYA NAZAROVA / AFP)

Pelo menos 18 pessoas morreram em ataques entre Rússia e Ucrânia, em uma nova escalada dos bombardeios de longo alcance que atingiram tanto a região russa do Tartaristão como várias áreas do território ucraniano.

Doze pessoas morreram e 39 ficaram feridas em um ataque ucraniano com drones contra a República do Tartaristão, no centro da Rússia, informaram as autoridades locais.

Na região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, as autoridades informaram a morte de uma mulher em um ataque com drone contra uma residência na localidade de Novaya Tavolzhanka.

Na Ucrânia, cinco pessoas morreram na região de Kharkiv (nordeste) após um "intenso bombardeio de artilharia" russo contra uma área residencial de um vilarejo no distrito de Chuguiv, informou no Telegram a Procuradoria-Geral, que divulgou imagens de casas destruídas.

Além disso, uma pessoa morreu na região ucraniana de Kherson (sul) quando um drone russo atingiu um táxi, informou o governador regional.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em larga escala na Ucrânia, os esforços diplomáticos permanecem estagnados, enquanto os dois países intensificam seus ataques, com um número crescente de vítimas civis.

Os ataques ucranianos atingiram a cidade industrial de Nizhnekamsk, situada a mais de 1.000 quilômetros da fronteira.

"Segundo as informações disponíveis até o momento, 12 pessoas morreram e 39 ficaram feridas em consequência de um ataque de drones inimigos contra Nizhnekamsk", afirmou o governo do Tartaristão em um comunicado.

Segundo as autoridades, o ataque foi direcionado contra instalações industriais e contra alvos civis na cidade que abriga várias refinarias de petróleo e uma importante unidade petroquímica.

O líder regional, Rustam Minnikhanov, decretou um dia de luto em toda a República do Tartaristão.

A Rússia derrubou 456 drones ucranianos durante a noite sobre 15 regiões do país e a península da Crimeia, anexada por Moscou, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.