UE amplia sanções à Rússia após novos ataques à Ucrânia

"Cada novo ataque à Ucrânia é mais um motivo para a Europa apertar o cerco à Rússia"

A chefe de Relações Exteriores e Segurança do bloco, Kaja Kallas fez a declaração em postagem no X (EZRA ACAYAN / POOL / AFP)

A União Europeia aprovou nesta sexta-feira (7) novas sanções contra a Rússia, em resposta a uma recente série de ataques aéreos de Moscou contra a Ucrânia, segundo a chefe de Relações Exteriores e Segurança do bloco, Kaja Kallas. Em postagem no X, Kallas afirmou que "cada novo ataque à Ucrânia é mais um motivo para a Europa apertar o cerco à Rússia" e informou que as novas inclusões na lista de sancionados miram cinco indivíduos ligados ao complexo industrial-militar russo.