Irã diz que estava pronto para retaliar Ucrânia e alerta: Trump pode provocar Terceira Guerra
Ação só foi suspensa após pedido de desculpas de Volodimir Zelenski
Publicado: 03/08/2026 às 21:45
Presidente do Irã, Masoud Pezeshkian (Presidência iraniana/AFP)
O Major-General iraniano, Mohsen Rezaei, afirmou nesta segunda-feira (3) que o Irã estava preparado para atacar a Ucrânia em três regiões, como retaliação à Kiev após uma embarcação do país persa ser alvo de drones ucranianos. Segundo o militar, a ação só foi suspensa depois do pedido de desculpas do governo de Volodimir Zelenski.
"A Ucrânia foi pressionada a atacar o nosso navio na região; eles ligaram na hora dizendo que tinha sido um engano, que erraram. Nós também estamos verificando, porque já tínhamos preparado um ataque a três pontos na Ucrânia", afirmou Rezaei, durante entrevista à agência Fars. "Como não estamos de fato buscando ampliar a guerra e não queremos provocar um conflito agora, a resposta à Ucrânia foi suspensa".
O militar ainda criticou os Estados Unidos por estarem "ampliando a guerra" no Oriente Médio. Segundo ele, o presidente dos EUA, Donald Trump, está desesperado e, ao invés de resolver o conflito, pode levar o mundo a uma Terceira Guerra Mundial. "O Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz são estopins muito perigosos para uma Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque aqui está a questão da energia", afirmou.
- EUA: Ataques hackers a sistemas de água atingem ao menos 7 estados com Irã como suspeito
- Petróleo fecha em queda forte com perspectiva de retomada de negociações EUA-Irã
- Trump diz que o Irã deve escolher entre "acordo" ou "rendição total"
- Irã nega negociações com EUA após anúncio de Trump sobre novas conversações
Rezaei ainda disse que os bombardeios retaliatórios do Irã contra os Estados Unidos colocaram os americanos em retirada. "O Centcom foi primeiro do Catar para a Jordânia e, depois dos nossos ataques à Jordânia, foi transferido para os territórios ocupados", afirmou. "Nossos ataques fizeram com que as posições dos EUA no Kuwait virassem ruínas e, em Erbil Curdistão, muitas forças americanas foram evacuadas".