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Placas Tectônicas
Terremoto de magnitude 7,7 atinge Indonésia
Epicentro do tremor foi registrado às 5h58 do horário da Indonésia; 18h58, no Brasil
Publicado: 14/08/2026 às 20:01
Em abril um terremoto de magnitude 7,4 atingiu Manado, no norte de Sulawesi, na Indonésia (Tonny Rarung/AFP)
Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa leste da Indonésia na madrugada deste sábado (15), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
O epicentro do tremor, registrado às 5h58 locais (18h58 de sexta-feira no horário de Brasília) em baixa profundidade ao largo da ilha de Flores, ocorreu a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo o USGS.
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