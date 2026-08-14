Terremoto de magnitude 7,7 atinge Indonésia

Epicentro do tremor foi registrado às 5h58 do horário da Indonésia; 18h58, no Brasil

Em abril um terremoto de magnitude 7,4 atingiu Manado, no norte de Sulawesi, na Indonésia (Tonny Rarung/AFP)

Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa leste da Indonésia na madrugada deste sábado (15), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro do tremor, registrado às 5h58 locais (18h58 de sexta-feira no horário de Brasília) em baixa profundidade ao largo da ilha de Flores, ocorreu a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo o USGS.