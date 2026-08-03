Número de mortos em terremotos na Venezuela passa de 6.000

Um trabalhador pinta túmulos de vítimas não identificadas do terremoto na Venezuela (Miguel Medina/AFP)

O número de mortes causadas pelo duplo terremoto que abalou a Venezuela no último dia 24 de junho subiu para 6.125, segundo o balanço oficial divulgado nesta segunda-feira (3) pelo presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

Dezenas de familiares seguem na busca por desaparecidos em La Guaira, estado vizinho a Caracas e o mais afetado pelos terremotos de 7,2 e 7,5 que provocaram o colapso de pelo menos 190 edifícios, de acordo com dados oficiais.

O último balanço, em 24 de julho, apontava 5.546 mortos. Segundo declarações à mídia local do governador do estado de La Guaira, José Alejandro Terán, ainda restam cerca de 1.400 desaparecidos.