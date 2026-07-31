Terremoto de magnitude 5,6 é registrado no Peru, próximo à fronteira com o Brasil

Até o momento, não há relatos de mortos ou feridos nem de danos mais sérios a construções

Terremoto no Peru (Reprodução/USGS)

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na noite desta quinta-feira, 30, no Peru, a cerca de 60 quilômetros de distância para a fronteira com o Brasil, no Estado do Acre. Até o momento, não há relatos de mortos ou feridos nem de danos mais sérios a construções.

De acordo com o United States Geological Survey (USGS), o abalo sísmico ocorreu às 21h58 (horário de Brasília), com epicentro na cidade de Pucallpa. O tremor ocorreu a 154 quilômetros de profundidade, o que reduz a probabilidade de danos mais sérios por estar muito abaixo do solo.

Nas redes sociais, peruanos relataram terem sentido o tremor, mas não foi possível encontrar relatos de brasileiros contando sobre o mesmo. A cidade brasileira mais próxima é Mâncio Lima.

O Peru é um país bastante atingido por terremotos, já que está perto da borda da placa tectônica sul-americana e fica na região conhecida como Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, que concentra a maior parte das atividades sísmicas do planeta.

O Brasil, que fica localizado no meio da placa tectônica, tem poucos terremotos e, quando os tem, costumam ser de pouca intensidade.

No entanto, tremores mais fortes em países vizinhos ainda podem ser sentidos em território brasileiro, como o abalo duplo que atingiu a Venezuela em junho e foi sentido em cidades como Manaus e Belém. No Brasil, não houve estragos consideráveis, mas a Venezuela registrou mais de cinco mil mortes.