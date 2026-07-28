Terremoto no Japão pode ter deixado número "considerável" de mortos em shopping

Polícia ainda não confirma se há mortos e informação foi dada por um canal local. No entanto, várias pessoas ficaram presas ficaram presas no shopping

Shopping atingido após tremor no Japão (JIJI Press/AFP)

Um "número considerável" de pessoas morreu em um shopping center após um forte terremoto ocorrido nesta terça-feira (28) no Sudoeste do Japão, informou o canal TBS.

A polícia afirmou à AFP que não pode confirmar se há vítimas fatais no shopping da cidade de Kashima. Os serviços de emergência informaram um pouco antes que "várias pessoas" estavam presas no prédio após o desabamento de um andar.

O tremor, ocorrido às 16h27 (4h27 de Brasília) na ilha de Kyushu, atingiu o nível máximo (7) na escala de intensidade sísmica Shindo, uma referência no Japão que mede a força com que os terremotos são sentidos, informou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

Pelo menos 50 pessoas foram levadas para hospitais com ferimentos, informou a rede NHK, que também relatou o desabamento de 12 imóveis. Em quatro prédios havia pessoas presas, acrescentou a emissora.

"Quedas de energia e incêndios estão acontecendo em algumas áreas. Estradas e pontes foram danificadas e edifícios desabaram", afirmou a primeira-ministra Sanae Takaichi.

O Japão é um dos países mais expostos a terremotos no mundo por estar localizado na união de quatro grandes placas tectônicas ao longo da borda ocidental do "Círculo de Fogo" do Pacífico.

O arquipélago, que tem quase 125 milhões de habitantes, registra centenas de tremores todos os anos.