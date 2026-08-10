Terremoto: mortos passam de 100 e Colômbia decreta "situação de emergência"

Presidente colombiano apresentou balanço com 111 mortos e 87 feridos e afirmou que irá liderar as equipes de trabalho

Buscas por sobreviventes de desabamento de prédio em Cali após terremoto na Colômbia (Joaquin Sarmiento/AFP)

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, declarou “situação de emergência” no país após um forte terremoto nesta segunda-feira (10) que deixou, até o momento, 111 mortos e 87 feridos.

“Foi acordado declarar a correspondente situação de emergência, que será formalizada ao longo do dia. Essa declaração de emergência nos servirá para atender, da maneira que corresponde, este desastre natural”, disse o presidente durante entrevista coletiva em Bogotá. Além do balanço com o número de mortos e feridos, Abelardo de la Espriella afirmou que milhares de moradias foram danificadas ou destruídas e seis aeroportos ficaram afetados.

O presidente ainda anunciou que foram formadas equipes de trabalho para avaliarem os danos ao longo do país que foi atingido por um terremoto de 7,4 de magnitude. “Cada equipe de trabalho será chefiada por um ministro e pelo senhor vice-presidente, que se deslocarão aos diferentes departamentos afetados para executar todo o trabalho com as diferentes instâncias públicas, incluindo também a força pública e a Polícia Nacional”, declarou.

“Eu vou estar à frente da resposta nacional e farei presença em todos os territórios. Todos os ministros, o senhor vice-presidente e o posto de comando unificado reportam diretamente a mim. Vou liderar a resposta a essa emergência”, encerrou Abelardo de la Espriella.

