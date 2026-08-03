Procurador-geral dos EUA cancela verba para apoiadores de Trump
"Fundo anti-instrumentalização" de 1,8 bilhões de dólares foi criado pelo presidente para "compensar" aliados políticos
Publicado: 03/08/2026 às 10:24
Documento também limita o alcance de outra cláusula do acordo que concedia ampla imunidade a Trump e a familiares contra auditorias fiscais ( Mandel Ngan / AFP)
O procurador-geral interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, emitiu no fim da noite do domingo (2) uma ordem para encerrar o "fundo anti-instrumentalização", de US$ 1,8 bilhão. A iniciativa foi criada pelo presidente americano, Donald Trump, para compensar aliados políticos. Uma votação do Comitê Judiciário do Senado sobre a indicação de Blanche para o cargo está marcada para a terça-feira (4).
O documento divulgado por Blanche também limita o alcance de outra cláusula do acordo que concedia ampla imunidade a Trump e a familiares contra auditorias fiscais. O pacto "aplica-se apenas retroativamente" a alegações em aberto e não protege o presidente de análises de declarações de imposto futuras.
Embora Blanche tenha dito repetidas vezes em público que o fundo estava encerrado, o Departamento de Justiça resistia a confirmar a informação por escrito.
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