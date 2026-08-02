Convenção do PT divulga vídeo com 'tapete vermelho' para Lula e mostra até imagens com Trump

Presidente Lula ( Ricardo Stuckert / PR)

A convenção nacional do PT, organizada neste domingo, 2, na zona norte de São Paulo, divulgou um jingle em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é recebido com "tapete vermelho" por líderes mundiais. No vídeo de divulgação da música, Lula aparece ao lado de Xi Jinping, Emmanuel Macron e até de Donald Trump.

Nas cenas que aparecem no vídeo, Lula é recebido com tapete vermelho na Casa Branca. O brasileiro foi recebido nos Estados Unidos em maio, mas a relação com Trump piorou desde então. O americano impôs tarifas à economia brasileira de até 37,5%, que o governo Lula considera incompatíveis com as normas da Organização Mundial de Comércio (OMC).

O jingle tocado neste domingo na convenção tem inspiração gospel. Ele foi composto por Aline Paula, que se apresenta nas redes sociais como Lina Luz, uma personagem criada com inteligência artificial (IA). O perfil do presidente nas redes sociais já havia compartilhado a música antes, citando que recebeu a "homenagem com emoção".

A letra lembra a trajetória política de Lula, afirmando que ele "voltou das cinzas, voltou da prisão, com a mesma força, a mesma paixão". "Quantas vezes tentaram te derrubar, mas quanto mais caía mais forte ia voltar", diz outro trecho do jingle.

Mais adiante, a música fala que o mundo inteiro estendeu um tapete vermelho para Lula. É nesse momento que, no vídeo de divulgação, aparecem imagens dos presidentes da China, da França e dos Estados Unidos. "Tapete vermelho pro filho do Nordeste. Tapete vermelho pra quem nunca esquece de onde veio e pra quem luta por nós", canta a música.

O Estadão mostrou que o PT fez pesquisas que definiram que a linha da campanha de Lula deve colocá-lo como uma alternativa segura em relação ao retorno da família Bolsonaro.

Pesquisa Datafolha divulgada no último dia 24 mostrou que Lula e Flávio são os candidatos mais rejeitados desta temporada eleitoral: na sondagem, 46% dos entrevistados afirmaram que não votariam no petista de jeito nenhum e 48% se posicionaram da mesma forma em relação a Flávio.