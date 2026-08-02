Irã volta a desmentir Trump e afirma que não há nenhum acordo sobre Ormuz

Estreito de Ormuz ( Anadolu via AFP)

Autoridades políticas e militares iranianas se manifestaram nas últimas horas para desmentir a última mensagem enviada nesta madrugada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a suposta reabertura do Estreito de Ormuz, afirmando que não foi alcançado nenhum tipo de acordo sobre essa passagem estratégica.

"É simplesmente falso", segundo fontes da equipe de negociação iraniana à agência semioficial do país, a Fars, que também recebeu o desmentido de autoridades militares que preferiram permanecer anônimas. "Enquanto continuarem os atos hostis e maliciosos dos Estados Unidos, o estreito permanecerá fechado", acrescentaram.

A agência iraniana Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, também desmentiu a mensagem enviada por Trump há algumas horas, na qual ele explicava que havia decidido suspender as últimas operações contra o Irã, a pedido de Teerã, com vistas à possível reabertura do estreito.

De fato, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, comunicou na noite deste sábado ao seu homólogo saudita, Faisal bin Farhan, que a situação em Ormuz não mudou nem um pouco e que seu país está preparado para responder a qualquer ataque norte-americano. A conversa com o diplomata saudita, por sua vez, foi relatada pelo príncipe herdeiro do reino árabe, Mohamed bin Salmán, na ligação telefônica que manteve com Trump neste domingo.

A Rússia, aliada do Irã, vem expressando há algum tempo sua frustração com o andamento das negociações, conforme demonstram as declarações feitas neste domingo nas redes sociais por seu representante permanente na ONU, Mikhail Ulyanov, que lamentou que essas conversas estejam se transformando em um emaranhado de contradições.

"Começam a surgir muitas declarações contraditórias sobre a busca por um acordo, e a maioria delas vem de Washington", lamentou o diplomata russo.

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