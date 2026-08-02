Trump suspende ataque ao Irã a pedido de Teerã e países do Oriente Médio para fechar acordo

Presidente ressaltou, no entanto, que os EUA seguem "prontos e preparados" para agir contra o Irã

Presidente dos EUA, Donald Trump (Filip SINGER/POOL/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma publicação em seu perfil na Truth Social na noite de sábado, 1º, que suspendeu um ataque ao Irã a pedido de Teerã e de outros países do Oriente Médio, uma vez que "os parâmetros de um acordo foram acertados".

"Isso incluiria a abertura imediata, completa e total do Estreito de Ormuz e o fim da ameaça nuclear do Irã. Com base nesse pedido, concordei, para o benefício futuro do mundo e, da mesma forma, para a sobrevivência de um Irã bem-sucedido e próspero, em cancelar o ataque, sujeito a ser capaz de rapidamente fazer um acordo", escreveu Trump.

O presidente ressaltou, no entanto, que os EUA seguem "prontos e preparados" para agir contra o Irã, "em níveis de Terror Militar Força e Poder não vistos desde a Segunda Guerra Mundial". Ele disse ainda que Israel se juntou a Washington nesse compromisso.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast