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Itália suspende espaço de livre circulação com Espanha após crise migratória

Decisão, segundo ministro de Relações Exteriores, se faz necessária para proteger os cidadãos europeus e as fronteiras

AFP

Publicado: 31/07/2026 às 15:54

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Forças de segurança marroquinas entram em confronto com migrantes que tentam atravessar para o enclave espanhol de Ceuta, no norte da África/ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Forças de segurança marroquinas entram em confronto com migrantes que tentam atravessar para o enclave espanhol de Ceuta, no norte da África (ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP)

A Itália fechou temporariamente à Espanha o espaço Schengen, a zona de livre circulação da União Europeia, após a chegada em massa de migrantes vindos do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta, anunciou nesta sexta-feira (31) o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani.

"A suspensão temporária do espaço Schengen com a Espanha é uma decisão necessária para proteger a segurança dos nossos cidadãos e defender as fronteiras da Europa. É uma medida prevista pelos tratados e que agora se tornou inevitável", escreveu Tajani em comunicado.

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