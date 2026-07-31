Ao menos 34 migrantes morreram ao tentar entrar no enclave espanhol de Ceuta
Crise migratória sem precedentes que levou 60 mil migrantes ao enclave espanhol
Publicado: 31/07/2026 às 09:57
Migrantes tentam atravessar a nado as águas próximas à fronteira com Marrocos para entrar no enclave espanhol de Ceuta (JORGE GUERRERO / AFP)
Trinta e quatro pessoas morreram tentando entrar em Ceuta durante a crise migratória sem precedentes que levou 60 mil migrantes a este enclave espanhol, vindos do Marrocos, anunciou nesta sexta-feira (31) o presidente de Ceuta, Juan Vivas.
"Quero expressar, da forma mais sincera, em nome de todos nós, nossa mais profunda tristeza e pesar" pelas "34 mortes causadas por essa avalanche", disse Vivas em uma coletiva de imprensa.