Espanha enviará soldados para garantir a segurança no enclave de Ceuta

Cetenas de migrantes vindos do Marrocos têm chegado ao enclave espanhol

Migrantes nadando no mar para chegar à costa de Ceuta, um enclave espanhol no norte da África (Lucía Diaz/AFP)

O governo espanhol enviará soldados para garantir a segurança no enclave norte-africano de Ceuta, por onde entraram centenas de migrantes vindos de Marrocos, anunciou o Ministério do Interior nesta quinta-feira (30).

"As Forças Armadas reforçarão a Guarda Civil no exercício de suas atribuições e em quaisquer outras funções que se façam necessárias para manter a segurança na cidade de Ceuta", afirmou o Ministério em comunicado.