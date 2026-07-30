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Nove migrantes morrem ao tentar chegar nandando a Ceuta, enclave espanhol
Centenas de migrantes chegaram ao enclave espanhol nas últimas horas
Publicado: 30/07/2026 às 17:36
Imigrantes marroquinos nadam até o exclave espanhol de Ceuta, no norte da África (Antonio Sempere/AFP)
Nove migrantes marroquinos morreram ao tentar atravessar o mar a nadoe chegar ao enclave espanhol de Ceuta, território localizado no Norte da África.
Centenas de outros migrantes chegaram ao território nas últimas horas, informou à AFP a delegação do governo espanhol.
"Foram recuperados nove corpos" de migrantes, informou uma porta-voz da delegação do governo, sem fornecer mais detalhes.
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