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Nove migrantes morrem ao tentar chegar nandando a Ceuta, enclave espanhol

Centenas de migrantes chegaram ao enclave espanhol nas últimas horas

AFP

Publicado: 30/07/2026 às 17:36

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Imigrantes marroquinos nadam até o exclave espanhol de Ceuta, no norte da África/Antonio Sempere/AFP

Imigrantes marroquinos nadam até o exclave espanhol de Ceuta, no norte da África (Antonio Sempere/AFP)

Nove migrantes marroquinos morreram ao tentar atravessar o mar a nadoe chegar ao enclave espanhol de Ceuta, território localizado no Norte da África.

Centenas de outros migrantes chegaram ao território nas últimas horas, informou à AFP a delegação do governo espanhol.

"Foram recuperados nove corpos" de migrantes, informou uma porta-voz da delegação do governo, sem fornecer mais detalhes.

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