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Centcom informa que mais de 20 navios operam no Oriente Médio em apoio a operações militares

De acordo com os EUA, "as embarcações ajudam na aplicação rigorosa do bloqueio, uma verdadeira 'parede de aço' americana contra o Irã"

Estadão Conteúdo

Publicado: 28/07/2026 às 15:42

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Embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz/AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

Embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP)

O Comando Central dos EUA (Centcom, em inglês) informou que mais de 20 navios estão operando no Oriente Médio em apoio a operações militares.

"As embarcações ajudam na aplicação rigorosa do bloqueio - uma verdadeira "parede de aço" americana contra o Irã", informou o Centcom em publicação no X nesta terça-feira.

O Centcom disse ainda que, até 28 de julho, 18 navios comerciais tiveram suas rotas redirecionadas, enquanto outros dois foram neutralizados. Duas embarcações foram abordadas em conformidade com as diretrizes para garantir o pleno cumprimento de medidas determinadas pelo governo americano sobre o fluxo no Estreito de Ormuz.

Veja também:

EUA , Irã , Oriente Médi , Oriente Médio , Ormuz
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