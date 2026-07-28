Centcom informa que mais de 20 navios operam no Oriente Médio em apoio a operações militares
De acordo com os EUA, "as embarcações ajudam na aplicação rigorosa do bloqueio, uma verdadeira 'parede de aço' americana contra o Irã"
Publicado: 28/07/2026 às 15:42
Embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP)
O Comando Central dos EUA (Centcom, em inglês) informou que mais de 20 navios estão operando no Oriente Médio em apoio a operações militares.
"As embarcações ajudam na aplicação rigorosa do bloqueio - uma verdadeira "parede de aço" americana contra o Irã", informou o Centcom em publicação no X nesta terça-feira.
O Centcom disse ainda que, até 28 de julho, 18 navios comerciais tiveram suas rotas redirecionadas, enquanto outros dois foram neutralizados. Duas embarcações foram abordadas em conformidade com as diretrizes para garantir o pleno cumprimento de medidas determinadas pelo governo americano sobre o fluxo no Estreito de Ormuz.
- Trump ameaça destruir pontes e centrais elétricas no Irã por cada ataque em Ormuz
- Agência alerta para riscos à segurança energética com conflitos que afetam Ormuz
- Irã diz que recebeu propostas de mediadores com EUA e que direitos sobre Ormuz são inegociáveis
- Irã alerta que Estreito de Ormuz é uma linha vermelha inviolável
- Guerra entre Irã e EUA se intensifica com bombardeios e fechamento de Ormuz